أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان عند 440 دولارا في ديسمبر

الرياض- مباشر: أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تحديد سعر بيع البروبان في عقد شهر ديسمبر/ كانون الأول عند 440 دولارا للطن.

وأشارت الشركة نقلاً عن وكالة "رويترز" يوم الخميس، إلى أن سعر بيع البروبان سجل ارتفاعا من 430 دولارا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

وحددت أرامكو سعر البوتان لشهر ديسمبر/ كانون الأول عند 455 دولارا للطن، ارتفاعا من 445 دولارا في الشهر السابق.

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