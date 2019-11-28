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الكويت والسعودية تبحثان تعزيز الصادرات الغذائية

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الكويت - مباشر: بحث وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي، خالد الروضان مع وفد سعودي تعزيز الصادرات الغذائية بين البلدين.

وأكد خالد الروضان في بيان اليوم الخميس، على أهمية التنسيق في الإجراءات بين البلدين بما يسهم في انسيابية عملية التبادل التجاري وتسهيلها.

يشار إلى أن الوفد السعودي يعمل بالهيئة العامة للغذاء والدواء ، ويترأسه نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في الهيئة سامي الصقر.

وأشار البيان إلى أن وفد الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية قدم عرضاً حول الشروط والإجراءات المستحدثة لآلية دخول المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً والمصدرة إلى المملكة.

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