165.8 مليار ريال صادرات السعودية غير النفطية في 9 أشهر

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: ارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية بالمملكة العربية السعودية، من إجمالي الصادرات خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي على أساس سنوي.

ووصلت نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي صادرات المملكة السلعية إلى 22.44 بالمائة بنهاية الـ9 أشهر الأولى من 2019، مقارنة بنسبتها البالغة 21.54 بالمائة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي صادرات المملكة غير النفطية، وفقا لإحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، 165.8 مليار ريال خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2019، مقارنة بـ 175.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2018.

وانخفضت صادرات السعودية غير النفطية بنسبة 5.5 بالمائة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، بتراجع قيمته 9.6 مليار ريال.

وشهدت الصادرات انخفاضا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي على أساس سنوي، باستثناء شهر يناير/ كانون الثاني والتي سجلت خلاله نموا سنويا نسبته 5.1 بالمائة؛ لتبلغ 19.23 مليار ريال، مقارنة بـ 18.3 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018.

ووصل إجمالي صادرات السعودية غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2019 نحو 52.5 مليار ريال، مقارنة بـ 57.5 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض 8.7 بالمائة.

أبرز السلع المصدرة

وكانت أبرز السلع غير النفطية التي صدرتها السعودية في العام الجاري اللدائن والمطاط ومصنوعاتها بقيمة 55.65 مليار ريال، يليها منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 52.6 مليار ريال.

وحلت الصين في صدارة الدول التي صدرتها إليها المملكة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 بقيمة 27.3 مليار ريال بما يمثل من 16.5 بالمائة من صادرات السعودية غير النفطية، يليها الإمارات بقيمة 20.6 مليار ريال تشكل 12.4 بالمائة، ثم أمريكا بـ 4.95 مليار ريال.

وبلغ إجمالي صادرات المملكة السلعية – النفطية وغير النفطية - في أول 9 أشهر من العام الحالي 738.95 مليار ريال، مقارنة بـ 814.37 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2018، بتراجع 9.3 بالمائة.

وبالنسبة للصادرات النفطية، بلغت قيمتها 573.15 مليار ريال في الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019، مقارنة بـ 638.93 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض 10.3 بالمائة.

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