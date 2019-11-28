أسعار المنازل في بريطانيا تسجل أكبر وتيرة ارتفاع بـ7 أشهر

مباشر: ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بوتيرة سنوية هي الأكبر في 7 أشهر خلال نوفمبر/تشرين الثاني، كما أن المؤشر يواصل الصعود الثاني على التوالي على أساس شهري.

وكشفت بيانات صادرة عن "ناشيون وايد"، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنازل البريطانية ارتفع بنسبة 0.8 بالمائة خلال الشهر الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي ومقابل زيادة 0.4 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتعتبر هذه الزيادة هي الأكبر منذ شهر أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي عندما ارتفعت أسعار المنازل البريطانية بنحو 0.9 بالمائة..

أما على أساس شهري، فإن أسعار المنازل في المملكة المتحدة صعدت بنسبة 0.5 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقابل ارتفاع 0.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي سوف ترتفع بنسبة 0.1 بالمائة هذا الشهر.

وبالنسبة لمتوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة، فبلغ 215.734 ألف جنيه إسترليني خلال الشهر الحالي مقابل 215.368 ألف إسترليني في الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإنه من غير الواضخ أن اتجاهات سوق الإسكان قد تأثرت في الوقت القريب من الانتخابات العامة المزمع عقدها بداية الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 8:14 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.07 بالمائة ليسجل 1.2930 دولار.