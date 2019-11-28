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الحبوب السعودية تودع 28 مليون ريال مستحقات لمزارعي القمح

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الرياض – مباشر: قالت المؤسسة العامة للحبوب ، اليوم الخميس، إنها بدأت إيداع قيمة الدفعة السابعة لشراء القمح المحلي من المزارعين المحليين.

وأضاف مؤسسة الحبوب، في بيان لها، أنه سيتم إيداع المستحقات للمزارعين الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح وأقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم لموسم (1440 /1441هـ)، الذين تقل مديونياتهم لصندوق التنمية الزراعية أو صندوق التنمية العقاري عن 25 بالمائة من إجمالي القيمة المستحقة.

وأوضحت الحبوب، أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها للمستحقين في هذه الدفعة بلغت 27.89 مليون ريال بحساباتهم البنكية؛ وذلك لعدد 104 مزارعين.

ولفتت المؤسسة، في بيانها، إلى أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها للمزارعين خلال الـ 7 دفعات بلغت 182.73 مليون ريال لنحو 665 مزارعاً، قاموا بتوريد 156.01 ألف طن.

وأكدت مؤسسة الحبوب، أنه سيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق، مطالبة المزارعين الذين لم يقوموا بإقفال حساباتهم الإسراع في ذلك لضمان سرعة استكمال إجراءات الصرف.

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عن انتهاء موسم تسلم القمح المحلي للعام 1440/1441هـ (2019) بتوريد 202.15 ألف طن.

وتقوم المؤسسة بدفع المستحقات لموردي القمح المحليين؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 صفر 1437هـ؛ والخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتاراً؛ وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية 700 ألف طن كل عام كحد أقصى.

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