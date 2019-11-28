السوق السعودي: صفقة خاصة على "المواساة" بأعلى من سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ صفقة خاصة على سهم شركة المواساة للخدمات الطبية، بأعلى من سعر تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، فقد بلغت قيمة الصفقة 1.25 مليون ريال، من خلال 15 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 83.50 ريال.

وتم تداول سهم "المواساة" بجلسة الخميس، بين مستويات 83.20 ريال، و83 ريالاً، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

ترشيحات:

أرباح "المواساة" ترتفع 15% بالربع الثالث

"تداول": صفقتان خاصتان على "المواساة" بـ8.8 مليون ريال

ارتفاع هامشي للمؤشر السعودي بالمستهل.. وسط تباين قطاعاته الكبرى

حساب المواطن بالسعودية يوضح مدى تأثر المستفيدين بالاكتتابات

اليوم.. انتهاء اكتتاب الأفراد في طرح أرامكو السعودية

مبادرة سعودية - إماراتية لبناء مصفاة تكرير للنفط بـ70مليار دولار

ولي العهد السعودي يدعو الإمارات لحضور قمة العشرين بالرياض

تغطية طرح أرامكو للأفراد بالكامل قبل يوم من نهاية الاكتتاب