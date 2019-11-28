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شركتا تأمين سعوديتان تطلبان من هيئة المنافسة إتمام الاندماج

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الرياض- مباشر: أعلنت الهيئة العامة للمنافسة تقدم كل من شركة "ولاء للتأمين التعاوني"، وشركة "متلايف والمجموعة السعودية الأمريكية الدولية"، والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني "متلايف إيه آي جي العربي"، بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي من خلال الاندماج بينهما.

وذكرت الهيئة في بيان نشر يوم الخميس، أن الشركتين تعملان في مجال أنشطة التأمين وإعادة التأمين.

وأضاف بيان الهيئة أنه بناء عل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 75) وتاريخ 29/6/1440 وعملاً بمقتضى المادة الحادية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة؛ تدعو الهيئة العامة للمنافسة العموم لإبداء الرأي في هذا التركز الاقتصادي في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ هذا الإعلان.

 ودعت الهيئة العموم لإبداء الرأي في هذا التركز الاقتصادي خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا من تاريخ هذا الإعلان.

أعلنت كل من شركة ولاء للتأمين  في سبتمبر/ أيلول الماضي عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة متلايف إيه آي جي العربي سعياً لشراء كامل أسهم مساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم دون تسديد مقابل نقدي مشيرة إلى أن عملية المبادلة ستتم عبر زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي.

مباشر (اقتصاد)

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