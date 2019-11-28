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تركي آل الشيخ: 8.4 مليون زائر لموسم الرياض حتى الآن

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تركي آل الشيخ: 8.4 مليون زائر لموسم الرياض حتى الآن تركي آل الشيخ: 8.4 مليون زائر لموسم الرياض حتى الآن

الرياض – مباشر: كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، تركي آل الشيخ، عن إجمالي عدد الزوار لموسم الرياض منذ انطلاقه منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن عدد الزوار لموسم الرياض وصل إلى 8.4 مليون زائر.

وانطلقت فعاليات موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان من المقرر أن يستمر حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019، وصدرت توجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لتمديد الموسم إلى أواخر شهر يناير/ كانون الثاني 2020.

وأوضح تركي آل الشيخ، حينئذ، أن تمديد موسم الرياض سيشمل مناطق معينة، تضم ونتر، ووندر لاند، والمربع، والسفاري، والثمامة حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2020، فيما سيتم تمديد الموسم لمنطقة البوليفارد إلى نهاية شهر مارس/ آذار 2020، وسينتهي الموسم في موعده في 15 ديسمبر/ كانون الأول لبقية المناطق.

يذكر أن موسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الترفيهية التي تم إطلاقها على مستوى المملكة، وتهدف لتحويل السعودية إلى وجهة سياحية عالمية.

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