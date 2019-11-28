الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل مع انحسار شهية المخاطرة

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع مراقبة المستثمرين للاحتكاكات بين الولايات المتحدة والصين حول المتظاهرين في هونج كونح.

وتراجعت شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع التوترات السياسية والتي تهدد بدورها الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، بعد تمرير الولايات المتحدة لمشروع قانون يدعم متظاهري هونج كونج.

ومن جانبها، وجهت الصين اتهامات إلى الولايات المتحدة بـ"النوايا الشريرة" رافضة بشدة التدخل في المدينة التي تخضع للحكم الصيني.

ومن المقرر الإفصاح عن بيانات المعروض النقدي والقروض الخاصة في منطقة اليورو وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 408.7 نقطة كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة تزيد عن 0.5 بالمائة مسجلاً 7389.6 نقطة.

وشهد مؤشر "داكس" الألماني هبوطاً بنحو 0.4 بالمائة إلى 13233.4 نقطة كما سجل المؤشر الفرنسي "كاك" تراجعاً بنسبة مماثلة 0.4 بالمائة لينخفض إلى 5905.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة ليصعد إلى مستوى 1.1010 دولار.