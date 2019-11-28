الأردن يتسلم 20 آلية عسكرية من فرنسا

جي بي سي نيوز :- تسلمت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، اليوم الأربعاء، (20) آلية عسكرية رباعية الدفع ممنوحة من الجانب الفرنسي .

جاء ذلك خلال احتفال في القيادة العامة بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم اللواء الركن هلال عبد الحليم الخوالدة والسفيرة الفرنسية في عمان فيرونيك فولاند.

وقال اللواء الركن الخوالدة: إن المنحة الفرنسية تعكس مدى عمق العلاقات الأردنية الفرنسية، وتعزز التعاون الثنائي العسكري بينهما، وعبر عن شكره وتقديره للجانب الفرنسي الصديق، بدعمه المتواصل للمملكة الأردنية الهاشمية في جميع المجالات وخاصة العسكرية.

وأكد رئيس دائرة العلاقات الدولية الفرنسية العميد ريجيس كولكومبت، بأن الحكومة الفرنسية ملتزمة بدعم المملكة للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، ودعم جهود الأردن في مواجهتها, والتزام بلاده في دعم الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافظة على أمن واستقرار المملكة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

ويعد هذا النوع من المركبات العسكرية متعددة الاستخدامات ملائمة لاحتياجات القوات المسلحة الأردنية وتمتاز بسهولة الصيانة وملاءمتها لطبيعة عمل الوحدات.- (بترا)