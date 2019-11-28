أسعار الذهب ترتفع عالمياً مع عدم اليقين السياسي والتجاري

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع التوترات السياسية والتي أضافت الشكوك إلى الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وتأتي المكاسب في سعر الذهب الأصفر بعدما أضاف توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروعي قانون لدعم المتظاهرين في هونج كونج، حالة من عدم اليقين السياسي.

ومن شأن التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للصين، على حد وصف الأخيرة، أن يؤثر سلباً في العلاقات بين أكبر اقتصادين حول العالم والتي تشهد بالفعل حالة من التوترات على خلفية الأوضاع التجارية.

وبحلول الساعة 7:37 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.1 بالمائة أو ما يوازي 1.80 دولار مسجلاً 1462.60 دولار للأوقية.

وبالنسبة لسعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول فشهد زيادة بنحو 0.15 بالمائة ليسجل 1455.60 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن بأكثر من 0.1 بالمائة أو ما يعادل 2.30 دولار ليصعد إلى مستوى 1456.57 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى 98.308.