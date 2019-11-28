أخبار عاجلة

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020 -
إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019 -
السفيرة عزيزة - حلقة السبت مع (سناء منصور و سالي شاهين) 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
لقاء خاص مع رضا شحاتة المدير الفني للجونة ونادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة النادي -
لو متعرفش حاجة عن فيتامين (ب 12) يبقي لازم تسمع الفيديو ده "باب الخلق" -
ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباراة الجونة وطلائع الجيش - السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
باب الخلق | راقص علي كرسي متحرك محمود قصة تحدي -
بتوقيت مصر : وزير الكهرباء المصري يتحدث عن تحديات عام 2019 على هامش منتدى شباب العالم -
اليوم - حلقة السبت مع (سارة حازم) 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
اليوم - النائب العام يقرر إنشاء نيابة "غسل أموال" بجميع النيابات الكلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

أسعار الذهب ترتفع عالمياً مع عدم اليقين السياسي والتجاري

Google+ Print
أسعار الذهب ترتفع عالمياً مع عدم اليقين السياسي والتجاري أسعار الذهب ترتفع عالمياً مع عدم اليقين السياسي والتجاري

مباشر: ارتفعت الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع التوترات السياسية والتي أضافت الشكوك إلى الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وتأتي المكاسب في الأصفر بعدما أضاف توقيع الرئيس الأمريكي دونالد على مشروعي قانون لدعم المتظاهرين في هونج كونج، حالة من عدم اليقين السياسي.

ومن شأن التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للصين، على حد وصف الأخيرة، أن يؤثر سلباً في العلاقات بين أكبر اقتصادين حول العالم والتي تشهد بالفعل حالة من التوترات على خلفية الأوضاع التجارية.

وبحلول الساعة 7:37 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.1 بالمائة أو ما يوازي 1.80 دولار مسجلاً 1462.60 دولار للأوقية.

وبالنسبة لسعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول فشهد زيادة بنحو 0.15 بالمائة ليسجل 1455.60 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن بأكثر من 0.1 بالمائة أو ما يعادل 2.30 دولار ليصعد إلى مستوى 1456.57 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى 98.308.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري