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ارتفاع هامشي للمؤشر السعودي بالمستهل.. وسط تباين قطاعاته الكبرى

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ارتفاع هامشي للمؤشر السعودي بالمستهل.. وسط تباين قطاعاته الكبرى ارتفاع هامشي للمؤشر السعودي بالمستهل.. وسط تباين قطاعاته الكبرى

الرياض ـ مباشر: ارتفع سوق الأسهم "تداول" بشكل هامشي، في مستهل جلسة اليوم الخميس؛ ليعاود مكاسبه مرة أخرى، وسط تباين أداء قطاعاته الكبرى.

وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" ارتفاعاً نسبته 0.03 بالمائة، بحلول الساعة 10:45 بتوقيت السعودية، بمكاسب بلغت 2.63 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,855.71 نقطة.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات 11.79 مليون سهم، بلغت قيمتها نحو 263.7 مليون ريال من خلال 14.68 ألف صفقة.

وتصدر سهم "اتحاد الخليج" مكاسب الأسهم بعد صعوده 2.98 بالمائة، وكانت أعلى الخسائر لسهم "بروج للتأمين"، الذي هبط 4.74 بالمائة.

وفيما يخص أداء القطاعات، ارتفاع "البنوك" نحو 0.17 بالمائة، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً نسبته 0.15 بالمائة، بينما تصدر قطاع الاتصالات الخسائر بتراجع نسبته 0.56 بالمائة.

وعلى مستوى السوق الموازي "نمو"، فقد سجل ارتفاعاً نسبته 1.04 بالمائة، في هذه الأثناء، بمكاسب بلغت نحو 62 نقطة، ليصل إلى مستوى 6,033.46 نقطة

وتصدر "بحر العرب" المكاسب بارتفاع نسبته 6.53 بالمائة، واقتصر اللون الأحمر على سهم "الصمعاني" الذي تراجع 0.92 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الأربعاء على تراجع نسبته 0.31 بالمائة، متأثراً بهبوط قطاعاته القيادية.

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