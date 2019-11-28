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شركة أبحاث تحدد مستهدف "لجام" عند 95 ريالاً..وتوصي بزيادة المراكز

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شركة أبحاث تحدد مستهدف "لجام" عند 95 ريالاً..وتوصي بزيادة المراكز شركة أبحاث تحدد مستهدف "لجام" عند 95 ريالاً..وتوصي بزيادة المراكز

الرياض - مباشر: قالت شركة الراجحي المالية إن النتائج المالية لشركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، بالربع الثالث من 2019، جاءت متوافقة مع التقديرات البالغة 59 مليون ريال بعد التعديل لأحد الاعتمادات البالغة 11 مليون ريال.

وأوصت شركة الأبحاث وفقاً لمذكرة بحثية اطلع عليها "مباشر"، اليوم الخميس، بزيادة المراكز على السهم، وحددت السعر المستهدف عند 95 ريالاً؛ مما يعني ارتفاعاً بنسبة 40 بالمائة عن سعر السوق الحالي.

وتراجعت أرباح شركة لجام للرياضة 9.2 بالمائة خلال الربع الثالث من 2019، إلى 48.81 مليون ريال، بالربع الثالث من العام الحالي، مقابل 53.76 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، ارتفاع صافي الأرباح 9.3 بالمائة، إلى نحو 138 مليون ريال، مقابل 126.23 مليون ريال لنفس الفترة من 2018.

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