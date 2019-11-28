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حساب المواطن بالسعودية يوضح مدى تأثر المستفيدين بالاكتتابات

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حساب المواطن بالسعودية يوضح مدى تأثر المستفيدين بالاكتتابات حساب المواطن بالسعودية يوضح مدى تأثر المستفيدين بالاكتتابات

الرياض – مباشر: علق المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن – برنامج الدعم الحكومي للمواطنين بالسعودية – على الأنباء المتداولة والتي تفيد بتأثر المستفيدين من البرنامج بالاكتتاب العام لبعض الشركات.

وقال سلطان القحطاني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه لا صحة للأخبار المتداولة التي ربطت تأثر مستفيدي برنامج حساب المواطن من الاكتتاب في أي شركة.

وأكد القحطاني، أن برنامج حساب المواطن يعتمد في طريقة احتساب مقدار الدعم من خلال الإفصاح عن كامل دخل الأسرة وعدد أفرادهم وأعمارهم، كما هو موضح في البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وبرنامج "حساب المواطن" هو برنامج وطني أطلقته المملكة العربية ؛ بهدف زيادة كفاءة دعم للمواطنين في شكل مباشر، وسيتشكل مقدار الدعم وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد، وسيكون البرنامج خاضعاً للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.

واتجهت الحكومة لتطبيق برنامج "حساب المواطن" لتخفيف الآثار الناتجة عن عمليات الإصلاح الاقتصادي المقبلة، والتي ستشمل رفع الدعم عن المنتجات النفطية والمياه والكهرباء، والتي قد تكون قبل نهاية العام الجاري 2017.

وتم تقسيم المستفيدين لـ 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159 ريال.

وقام برنامج حساب المواطن بصرف 24 دفعة من انطلاقه في أواخر عام 2017، بإجمالي دعم مقدم للمواطنين بلغ 58.2 مليار ريال، حتى دفعة شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

يشار إلى أنه سينتهي، اليوم الخميس، اكتتاب الأفراد في شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية.

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