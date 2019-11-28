إعلان إلحاقي من شركة زهرة الواحة للتجارة عن طريقة وموعد توزيع ارباح عن النصف الاول من عام 2019م على مساهمى الشركة.

يسر شركة زهرة الواحة للتجارة أن تعلن لمساهميها طريقة وموعد توزيع أرباح النصف الاول من عام 2019م، باجمالى مبلغ 11,250,000 ريال سعودى بواقع خمسة وسبعون هللة (75 هللة) لكل سهم ما يمثل 7.5% من القيمة الأسمية للسهم، وسوف يبدء توزيع الأرباح من يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2019م، علما بأن أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الأستحقاق والمسجلين فى سجل مساهمى الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم أنعقاد الجمعية العامة للشركة.
وسوف يقوم البنك العربى الوطنى بعملية توزيع الأرباح للمساهمين المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم الشخصية والمربوطة بمحافظهم الأستثمارية بجميع البنوك المحلية.
وفي حال عدم أستلام الأرباح المستحقة بعد موعد التوزيع أو وجود أي أستفسارات أخرى بشأن الأرباح يرجى التواصل مع :
1- مسئول علاقات المساهمين بالشركة على ايميل abd.almohsen@zaoasis.com
2-البنك العربى الوطنى على هاتف رقم 920000478 أو زيارة أحد فروع للبنك.