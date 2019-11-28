إعلان إلحاقي من شركة زهرة الواحة للتجارة عن طريقة وموعد توزيع ارباح عن النصف الاول من عام 2019م على مساهمى الشركة.

التغير الحاصل على التطوير بالإشارة إلى إعلان شركة زهرة الواحة للتجارة على موقع تداول في 24 اكتوبر 2019م بشأن توصية مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن النصف الاول من عام 2019م، والتى تم أعتمادها من الجمعية العامة العادية بتاريخ 21 نوفمبر 2019م والتى تم الإعلان عن نتائج اجتماعها على موقع تداول فى 24 نوفمبر 2019م.

يسر شركة زهرة الواحة للتجارة أن تعلن لمساهميها طريقة وموعد توزيع أرباح النصف الاول من عام 2019م، باجمالى مبلغ 11,250,000 ريال سعودى بواقع خمسة وسبعون هللة (75 هللة) لكل سهم ما يمثل 7.5% من القيمة الأسمية للسهم، وسوف يبدء توزيع الأرباح من يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2019م، علما بأن أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الأستحقاق والمسجلين فى سجل مساهمى الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم أنعقاد الجمعية العامة للشركة.

وسوف يقوم البنك العربى الوطنى بعملية توزيع الأرباح للمساهمين المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم الشخصية والمربوطة بمحافظهم الأستثمارية بجميع البنوك المحلية.