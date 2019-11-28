نيكي الياباني يتراجع لأول مرة في 5 جلسات

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية للمرة الأولى في خمس جلسات بنهاية تداولات اليوم الخميس، مع مخاوف بشأن سوء العلاقات بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وجاء الهبوط في الأسهم اليابانية بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروعي قانون لحماية المتظاهرين في هونج كونج الأمر الذي يهدد بمواجهة جديدة بين الولايات المتحدة والصين.

ومن جهة أخرى، ترفض الصين هذه الخطوة على اعتبار أن تمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية.

ولا تزال مراقبة التطورات التجارية مسألة هامة بالنسبة للعديد من المستثمرين خاصة بعد هذه التطورات، حيث ينتظرون مزيد من الإشارات الإيجابية حول موعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت مبيعات التجزئة في اليابان بنحو 7.1 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى هبوط بنحو 3.8 بالمائة.

وبنهاية جلسة اليوم، انخفض مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 23409.1 نقطة.

ويأتي الهبوط بعد موجة من المكاسب استمرت لمدة 4 جلسات متتالية وسط التفاؤل التجاري.

وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فتراجع بنحو 0.2 بالمائة إلى 1708.1 نقطة.

وبحلول الساعة 7:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني بنسبة هامشية مقابل الدولار الأمريكي 0.06 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 109.47 ين.