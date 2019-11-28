زهرة الواحة تقرر صرف الأرباح.. الاثنين المقبل

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة، عن موعد توزيع الأرباح على مساهمي الشركة، عن النصف الأول من عام 2019م.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أنه سيتم توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 2 ديسمبر / كانون الأول 2019.

وأشارت إلى البنك العربي الوطني سوف يقوم بعملية توزيع الأرباح للمساهمين المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم الشخصية، المربوطة بمحافظهم الاستثمارية بجميع البنوك المحلية.

وبينت الشركة أن أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم والمسجلين بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2019.

وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.75 ريال للسهم، عن النصف الأول من عام 2019.

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