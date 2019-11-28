أخبار عاجلة

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020 -
إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019 -
السفيرة عزيزة - حلقة السبت مع (سناء منصور و سالي شاهين) 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
لقاء خاص مع رضا شحاتة المدير الفني للجونة ونادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة النادي -
لو متعرفش حاجة عن فيتامين (ب 12) يبقي لازم تسمع الفيديو ده "باب الخلق" -
ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباراة الجونة وطلائع الجيش - السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
باب الخلق | راقص علي كرسي متحرك محمود قصة تحدي -
بتوقيت مصر : وزير الكهرباء المصري يتحدث عن تحديات عام 2019 على هامش منتدى شباب العالم -
اليوم - حلقة السبت مع (سارة حازم) 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
اليوم - النائب العام يقرر إنشاء نيابة "غسل أموال" بجميع النيابات الكلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

زهرة الواحة تقرر صرف الأرباح.. الاثنين المقبل

Google+ Print
زهرة الواحة تقرر صرف الأرباح.. الاثنين المقبل زهرة الواحة تقرر صرف الأرباح.. الاثنين المقبل

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة، عن موعد توزيع الأرباح على مساهمي الشركة، عن النصف الأول من عام 2019م.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أنه سيتم توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 2 ديسمبر / كانون الأول 2019.

وأشارت إلى البنك العربي الوطني سوف يقوم بعملية توزيع الأرباح للمساهمين المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم الشخصية، المربوطة بمحافظهم الاستثمارية بجميع البنوك المحلية.

وبينت الشركة أن أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم والمسجلين بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2019.

وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.75 ريال للسهم، عن النصف الأول من عام 2019.

ترشيحات:

"زهرة الواحة" تُجدد اتفاقية تمويل مع "ساب" بـ50 مليون ريال

"زهرة الواحة" تبدأ تشغيل خط إنتاج مصغرات القوارير البلاستيكية

اليوم.. انتهاء اكتتاب الأفراد في طرح أرامكو السعودية

مبادرة سعودية - إماراتية لبناء مصفاة تكرير للنفط بـ70مليار دولار

ولي العهد السعودي يدعو الإمارات لحضور قمة العشرين بالرياض

تغطية طرح أرامكو للأفراد بالكامل قبل يوم من نهاية الاكتتاب

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر