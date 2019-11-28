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ترامب يوقع مشروعي قانون لدعم المتظاهرين في هونج كونج

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ترامب يوقع مشروعي قانون لدعم المتظاهرين في هونج كونج ترامب يوقع مشروعي قانون لدعم المتظاهرين في هونج كونج

مباشر: قام الرئيس الأمريكي دونالد بتوقيع مشروعي قانون لدعم المتظاهرين في هونج كونج ليصبحا قانونين، على الرغم من الاعتراض المتكرر من الصين.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان صادر عن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إنه وقع مشروعي القانون بدافع الاحترام للرئيس الصيني شي جين بينغ وشعب هونج كونج.

وكان مجلس الشيوخ مرر نسخة من مشروع القانون في وقت سابق من الشهر الجاري كما أن مجلس النواب وافق على نسخة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف ترامب أن هاتين القانونين تم تفعيلهما على أمل أن يتمكن قادة وممثلو الصين وهونج كونج من تسوية خلافاتهم بطريقة ودية تؤدي إلى سلام ورخاء طويل الآجل للجميع.

ويأتي توقيع ترامب لمشروعي القانون وسط محاولات الولايات المتحدة الوصول إلى المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين، والتي أبدت مراراً رفضها التدخل في الشؤون الداخلية الخاصة بها.

وكان سفير أمريكي سابق لدى الصين "ماكس باكوس" حذر من الآثار السلبية لتوقيع تشريع قانون لحماية حقوق الإنسان في هونج كونج معتبراً أنه سيؤدي لزيادة العلاقات سوءاً بين واشنطن وبكين.

ويجدر الإشارة إلى أن هونج كونج التي تشهد احتجاجات عنيفة منذ 6 أشهر تقريباً، شهدت تهدئة نسبياً مؤخراً بعد انتخابات المجالس المحلية والتي أسفرت عن فوز الديمقراطية بأغلبية ساحقة.

مباشر (اقتصاد)

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