أخبار عاجلة

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020 -
إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019 -
السفيرة عزيزة - حلقة السبت مع (سناء منصور و سالي شاهين) 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
لقاء خاص مع رضا شحاتة المدير الفني للجونة ونادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة النادي -
لو متعرفش حاجة عن فيتامين (ب 12) يبقي لازم تسمع الفيديو ده "باب الخلق" -
ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباراة الجونة وطلائع الجيش - السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
باب الخلق | راقص علي كرسي متحرك محمود قصة تحدي -
بتوقيت مصر : وزير الكهرباء المصري يتحدث عن تحديات عام 2019 على هامش منتدى شباب العالم -
اليوم - حلقة السبت مع (سارة حازم) 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
اليوم - النائب العام يقرر إنشاء نيابة "غسل أموال" بجميع النيابات الكلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"المعمر" تحدد موعد صرف الأرباح عن النصف الأول

Google+ Print
"المعمر" تحدد موعد صرف الأرباح عن النصف الأول "المعمر" تحدد موعد صرف الأرباح عن النصف الأول

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( إم آي إس)، عن موعد صرف الأرباح عن النصف الأول من العام 2019.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 19 ديسمبر / كانون الأول 2019.

وأشارت إلى أنه سوف يتم صرف الأرباح عن طريق البنك السعودي الفرنسي، عن طريق التحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019م، بواقع ريال واحد للسهم.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من 2019، نحو 12.2 بالمائة، إلى 14.39 مليون ريال، مقابل 16.39 مليون ريال، للربع الثالث من العام الماضي.

ترشيحات:

"المعمر" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة مصرية

"المعمر" توقع اتفاقية تمويل إسلامي مع "البلاد" بـ100 مليون ريال

اليوم.. انتهاء اكتتاب الأفراد في طرح أرامكو السعودية

مبادرة سعودية - إماراتية لبناء مصفاة تكرير للنفط بـ70مليار دولار

ولي العهد السعودي يدعو الإمارات لحضور قمة العشرين بالرياض

تغطية طرح أرامكو للأفراد بالكامل قبل يوم من نهاية الاكتتاب

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر