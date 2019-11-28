"المعمر" تحدد موعد صرف الأرباح عن النصف الأول

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( إم آي إس)، عن موعد صرف الأرباح عن النصف الأول من العام 2019.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 19 ديسمبر / كانون الأول 2019.

وأشارت إلى أنه سوف يتم صرف الأرباح عن طريق البنك السعودي الفرنسي، عن طريق التحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019م، بواقع ريال واحد للسهم.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من 2019، نحو 12.2 بالمائة، إلى 14.39 مليون ريال، مقابل 16.39 مليون ريال، للربع الثالث من العام الماضي.

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