مساهمو "بروج للتأمين" يقرون توزيع ريال للسهم عن العام 2018

الرياض- مباشر: وافقت الجمعية العامة العادية لشركة بروج للتأمين التعاوني على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2018، بواقع ريال واحد للسهم.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أن إجمالي الأرباح الموزعة يبلغ 30 مليون ريال، يمثل 10 بالمائة من رأس المال.

وبينت الشركة أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ يوم الأربعاء 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، الذي يوافق يوم الأحد 1 ديسمبر / كانون الأول المقبل.

وأشارت إلى أنه سوف يتم توزيع الأرباح خلال 15 يوماً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق.

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 300 مليون ريال موزعة على 30 مليون سهم.

ووافقت الجمعية العامة كذلك على تحديث دليل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان، وعلى تحديث لائحة حوكمة الشركة.

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