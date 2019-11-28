أسمنت نجران تقرر المضي قدما بإنشاء شركة نقل

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة أسمنت نجران، المضي قدماً في إنشاء شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية محدودة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أنه من المتوقع الانتهاء من تأسيس الشركة في 30 يونيو / حزيران من العام 2020.

وأشارت إلى أن أسباب تأخر موعد إنجاز المشروع عن التاريخ المعلن سابقاً، تعود لقرار مجلس الإدارة السابق بسبب ظروف السوق في ذلك الوقت.

كما بينت أنه لا يوجد تغيير للتكاليف المرتبطة بالمشروع، ولا يوجد أثر مالي على نتائج الشركة، نتيجة التأخير.

وأعلنت الشركة في مايو / أيار 2017، عن اعتزامها تأسيس شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية محدودة.

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