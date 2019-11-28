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"مكة" توقف نشاط فرعها لخدمات المعتمرين لمدة عام

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"مكة" توقف نشاط فرعها لخدمات المعتمرين لمدة عام "مكة" توقف نشاط فرعها لخدمات المعتمرين لمدة عام

الرياض- مباشر: أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير عن إيقاف نشاط فرع شركة مكة لخدمات المعتمرين لمدة عام واحد.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أنه سيتم إيقاف فرع الشركة لحين إعادة الهيكلة الداخلية لشركة العمرة وإجراء بعض التنظيمات لأغراض التطوير وتقديم خدمة أفضل لعملائها.

وتابع بيان الشركة أنه لن يكون هناك أثر سلبي يذكر نتيجة هذا الإجراء، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات خاصة بهذا الشأن.

وأعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير  في يونيو / حزيران الماضي عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع شركة الإدارة والتشغيل للفندق والأبراج التابعة لها بمكة المكرمة (شركة ميلينيوم آند كوبثورن ميدل إيست هولدينجز ليمتد).

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