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"تداول" توافق على انتقال "باعظيم" إلى السوق الرئيسية

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"تداول" توافق على انتقال "باعظيم" إلى السوق الرئيسية "تداول" توافق على انتقال "باعظيم" إلى السوق الرئيسية

الرياض ـ مباشر: وافقت السوق المالية (تداول)، على طلب شركة باعظيم التجارية، للانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

وأوضحت "تداول"، في بيان لها اليوم الخميس، أنه سيتم إيقاف تداول أسهم الشركة لمدة 5 جلسات، اعتباراً من اليوم الخميس، للبدء بإجراءات الانتقال.

وأشارت إلى أنها ستعلن عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.

كما نوهت إلى أنه يجب ألا يُنظر إلى موافقتها على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة، حيث إن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية.

 وتم إدراج "باعظيم" بالسوق الموازية "نمو" مع انطلاق السوق في 26 فبراير / شباط 2017، ويصل رأسمال الشركة إلى 101.25 مليون ريال، موزعة على 10.13 مليون سهم.

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