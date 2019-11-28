بوبا العربية تقدم خدمات التأمين الصحي لموظفي الأهلي التجاري

الرياض- مباشر : أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أنها تلقت أمس الأربعاء 27 نوفمبر 2019 تعميد البنك الأهلي التجاري لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي البنك وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2020.

وأوضحت الشركة في بيان نشر علي تداول الخميس، أن القيمة المبدئية لهذا العقد تتجاوز 1 بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة بوبا العربية للعام المالي 2018.

وتابع بيان الشركة أنه من المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2020 لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.

وأشارت الي أنه سيتم عرض هذا العقد على الجمعية العامة القادمة لمساهمي الشركة للموافقة عليه.

وانتهت بوبا من المرحلة الأخيرة من شراء أسهمها المخصصة لبرنامج حوافز الموظفين لدورة السنة الحالية مشيرة ال أن إجمالي المبلغ النقدي المستخدم كقيمة لشراء أسهم خطة الحوافز طويلة الأجل للمرحلة هذه من العام الحالي: 15 ألف ريال سعودي.

وأوضح البيان أنه تم شراء 142.526 ألف سهم بمتوسط سعري للسهم بنحو 105.24 ريال للسهم الواحد؛ أي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 15 مليون ريال.

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"بوبا" تنتهي من شراء أسهمها المخصصة لبرنامج حوافز الموظفين