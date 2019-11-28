إعلان من السوق المالية السعودية (تداول) بشأن الموافقة على انتقال أسهم شركة باعظيم التجارية إلى السوق الرئيسية

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن صدور قرارها بتاريخ 1441/04/01هـ الموافق 2019/11/28م المتضمن الموافقة على طلب شركة باعظيم التجارية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال (101,250,000) ريال سعودي وبعدد أسهم (10,125,000).



بناءً على ذلك، سيتم إيقاف تداول أسهم الشركة ابتداءً من يوم الخميس بتاريخ 1441/04/01هـ الموافق 2019/11/28م للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد عن خمسة جلسات تداول.



كما ستعلن تداول عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.

يجب ألا يُنظر إلى موافقة السوق على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة. حيث أن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج