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اليوم.. انتهاء اكتتاب الأفراد في أرامكو السعودية

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اليوم.. انتهاء اكتتاب الأفراد في أرامكو السعودية اليوم.. انتهاء اكتتاب الأفراد في أرامكو السعودية

الرياض- مباشر: ينتهي اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الاكتتاب العام للأفراد في شركة أرامكو .

أعلنت شركة سامبا كابيتال - مدير اكتتاب شركة أرامكو السعودية- أن اكتتاب الأفراد في عملية طرح عملاق النفط السعودي ارتفع لمستوى 32.57 مليار ريال ( نحو 8.68 مليار دولار) حتى الساعة الثامنة من اليوم الموافق 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأوضحت سامبا كابيتال  أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 3.717 مليون شخص، بعدد أسهم 1.017 مليار سهم، تمثل 32.57 مليار ريال.

وتجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب للأفراد 100 بالمائة حتى الوقت الراهن، حيث إن حصة الاكتتاب المخصصة للأفراد تبلغ مليار سهم.

وذكرت سامبا كابيتال، أنه بالنسبة لقنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد فقد استحوذ الهاتف المصرفي على نسبة 1.6 بالمائة، والصراف الآلي على 23.03 بالمائة، والمصرفية الإلكترونية 38.08 بالمائة، والفروع سجلت 37.29 بالمائة من إجمالي الاكتتاب.

واعتبرت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال، أن حجم الإقبال المتنامي من قبل الأفراد على الاكتتاب، وكما تعكسه النتائج المتتالية يؤكد على مدى الثقة بالجدوى الاستثمارية في الشركة وآفاقها الاستثمارية الواعدة، وعلى إيمان مجتمع المستثمرين والأفراد بالنهج الاقتصادي والاستراتيجي التي تتبناه المملكة.

وبدأ اكتتاب الأفراد والمؤسسات في 1.5 بالمائة من أسهم شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بنطاق سعري بين 30 و32 ريالاً.

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