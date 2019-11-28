إعلان شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 27/11/2019م الموافق 30/03/1441هـ مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-03-30 الموافق 2019-11-27 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 60.63 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الأستاذ / ياسر يوسف محمد ناغي

الأستاذ / خالد سعود الحسن

الأستاذ / زين العابدين بن عبدالله بري

الأستاذ/ زياد بسام البسام

الأستاذ / عادل بن عبدالله السموم

الأستاذ / أحمد بن محمد حامد المرزوقي

الأستاذ / رأفت عطية السلاموني

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / ياسر يوسف محمد ناغي (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ / عادل بن عبدالله السموم (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / زياد بسام البسام (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ / خالد سعود عبدالعزيز الحسن (رئيس لجنة الإستثمار)

الأستاذ / رأفت عطية السلاموني (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

الأستاذ / زين العابدين بن عبدالله بري (رئيس لجنة الحوكمة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1 الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 بواقع ( 1 ) ريال سعودي، وإجمالي المبلغ الموزع (30,000,000) ثلاثون مليون ريال سعودي وبنسبة ( 10%) من رأس المال على أن تكون أحقية الارباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق وهو يوم الاربعاء 27/11/2019م الموافق 30/03/1441هـ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق الذي يوافق الاحد 01/12/2019م الموافق 04/04/1441هـ، وسوف يتم توزيع الأرباح خلال 15 يومأ إعتباراً من ذلك التاريخ وسوف يتم الإعلان عن موعد السداد لاحقاً.

2 الموافقة على تحديث دليل سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة واللجان.

3 الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.