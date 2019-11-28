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تعلن شركة أسمنت نجران عن آخر التطورات لتأسيس شركة نقل ذات مسئولية محدودة

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تعلن شركة أسمنت نجران عن آخر التطورات لتأسيس شركة نقل ذات مسئولية محدودة تعلن شركة أسمنت نجران عن آخر التطورات لتأسيس شركة نقل ذات مسئولية محدودة
بند توضيح مقدمة تعلن شركة أسمنت نجران عن آخر التطورات بخصوص إنشاء شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية محدودة، فقد قرر مجلس إدارة شركة أسمنت نجران في يوم الأربعاء 30 ربيع أول 1441هـ الموافق 27 نوفمبر 2019م على المضي قدماً في إنشاء شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية محدودة الحدث الذي سبق إعلانه إعلان إلحاقي من شركة أسمنت نجران بخصوص تأسيس شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية محدودة تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية (تداول) 1438-08-29 الموافق 2017-05-25 نسبة الانجاز المتحقق 0% التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث 30 يونيو 2020 اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً نظراً لقرار مجلس الادارة السابق بسبب ظروف السوق في ذلك الوقت التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد تغيير آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا يوجد معلومات اضافية لا يوجد

مباشر (اقتصاد)

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