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إعلان إلحاقي من شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( ام آي اس) بخصوص تاريخ توزيع الأرباح النقدية عن النصف الأول من العام 2019م .

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إعلان إلحاقي من شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( ام آي اس) بخصوص تاريخ توزيع الأرباح النقدية عن النصف الأول من العام 2019م . إعلان إلحاقي من شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( ام آي اس) بخصوص تاريخ توزيع الأرباح النقدية عن النصف الأول من العام 2019م .
بند توضيح مقدمة تعلن شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( ام آي اس) بأنه سوف يتم توزيع الأرباح المعلن عنها مسبقاً ابتداءً من 19/12/2019م . تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1441-02-17 الموافق 2019-10-16 التغير الحاصل على التطوير يسر شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( ام آي اس) أن تعلن بأنه سوف يتم توزيع الأرباح المعلن عنها مسبقاً ابتداءً من 19/12/2019م . الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد معلومات اضافية سوف يقوم البنك السعودي الفرنسي بعملية توزيع الارباح لمساهمي الشركة عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية.

مباشر (اقتصاد)

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