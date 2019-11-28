تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أنه تم تعميدها من قبل البنك الأهلي التجاري لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي البنك وعوائلهم (طرف ذو علاقة)

بند توضيح مقدمة تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أنها تلقت بنهاية يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 تعميد البنك الأهلي التجاري لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي البنك وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 01 يناير 2020. مع العلم أن هناك طرف ذو علاقة في هذا التعامل حيث يشغل سعادة الأستاذ/ زيد عبدالرحمن عبدالله القويز عضوية مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري. هذا ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2020 لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما أن القيمة المبدئية لهذا العقد تتجاوز 1% من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة للعام المالي 2018. علماً أنه سيتم عرض هذا العقد على الجمعية العامة القادمة لمساهمي الشركة للموافقة عليه. تاريخ الترسية 1441-03-30 الموافق 2019-11-27 قيمة العقد القيمة المبدئية لهذا العقد تتجاوز 1% من إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة بوبا العربية للعام المالي 2018. تفاصيل العقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي البنك وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 01 يناير 2020 أطراف ذات علاقة الأستاذ/ زيد عبدالرحمن القويز معلومات اضافية من المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2020 لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.

مباشر (اقتصاد)