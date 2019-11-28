أخبار عاجلة

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020 -
إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019 -
السفيرة عزيزة - حلقة السبت مع (سناء منصور و سالي شاهين) 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
لقاء خاص مع رضا شحاتة المدير الفني للجونة ونادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة النادي -
لو متعرفش حاجة عن فيتامين (ب 12) يبقي لازم تسمع الفيديو ده "باب الخلق" -
ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباراة الجونة وطلائع الجيش - السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
باب الخلق | راقص علي كرسي متحرك محمود قصة تحدي -
بتوقيت مصر : وزير الكهرباء المصري يتحدث عن تحديات عام 2019 على هامش منتدى شباب العالم -
اليوم - حلقة السبت مع (سارة حازم) 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
اليوم - النائب العام يقرر إنشاء نيابة "غسل أموال" بجميع النيابات الكلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أنه تم تعميدها من قبل البنك الأهلي التجاري لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي البنك وعوائلهم (طرف ذو علاقة)

Google+ Print
تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أنه تم تعميدها من قبل البنك الأهلي التجاري لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي البنك وعوائلهم (طرف ذو علاقة) تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أنه تم تعميدها من قبل البنك الأهلي التجاري لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي البنك وعوائلهم (طرف ذو علاقة)
بند توضيح مقدمة تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أنها تلقت بنهاية يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 تعميد البنك الأهلي التجاري لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي البنك وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 01 يناير 2020. مع العلم أن هناك طرف ذو علاقة في هذا التعامل حيث يشغل سعادة الأستاذ/ زيد عبدالرحمن عبدالله القويز عضوية مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري. هذا ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2020 لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما أن القيمة المبدئية لهذا العقد تتجاوز 1% من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة للعام المالي 2018. علماً أنه سيتم عرض هذا العقد على الجمعية العامة القادمة لمساهمي الشركة للموافقة عليه. تاريخ الترسية 1441-03-30 الموافق 2019-11-27 قيمة العقد القيمة المبدئية لهذا العقد تتجاوز 1% من إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة بوبا العربية للعام المالي 2018. تفاصيل العقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي البنك وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 01 يناير 2020 أطراف ذات علاقة الأستاذ/ زيد عبدالرحمن القويز معلومات اضافية من المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2020 لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار