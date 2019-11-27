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البيانات الاقتصادية تسيطر على الأسواق العالمية اليوم

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البيانات الاقتصادية تسيطر على الأسواق العالمية اليوم البيانات الاقتصادية تسيطر على الأسواق العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: كان للبيانات الاقتصادية - خاصة في الولايات المتحدة- الكلمة العليا في الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وأوضحت بيانات رسمية اليوم رفع تقديرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.1 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 1.9 بالمائة في القراءة الأولية.

وواصل الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعه للشهر الثامن على التوالي بينما استقر الدخل خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الإنتظار لأول مرة في 3 أشهر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين ارتفعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بعكس المتوقع خلال نفس الفترة.

أما طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة فقد تراجعت خلال الأسبوع الماضي بأكثر من تقديرات المحللين.

وعلى الصعيد الأوروبي، ارتفعت ثقة المستهلكين في فرنسا بعكس التوقعات خلال الشهر الجاري لتصل لأعلى مستوى منذ تولي إيمانويل ماكرون الرئاسة، فيما تراجعت أسعار الواردات في ألمانيا بأكبر وتيرة منذ عام 2016.

وفي ثاني أكبر عالمي، انخفضت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأكبر وتيرة في 8 أشهر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مؤشرات الأسهم العالمية

ارتفعت مؤشرات "وول ستريت" مجدداً لمستويات قياسية عند نهاية تعاملات اليوم بعد بيانات اقتصادية وبفضل آمال الصفقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ومن جانبه، ذكر الاحتياطي الفيدرالي في تقرير "البيج بوك" الصادر اليوم أن اقتصاد الولايات المتحدة ينمو بوتيرة معتدلة مشيراً إلى أن التوقعات الاقتصادية إيجابية بشكل عام.

كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى في 4 سنوات عند الإغلاق مع التفاؤل بشأن التجارة.

ومع الآمال المتزايدة بشأن توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، واصلت مؤشرات الأسهم اليابانية صعودها للجلسة الرابعة على التوالي.

خسائر النفط والذهب

تراجعت النفط لأول مرة في 3 جلسات عند التسوية بعد زيادة مفاجئة لمخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بعكس التوقعات.

كما ارتفع الإنتاج النفطي الأمريكي بنحو 100 ألف برميل يومياً ليصل إلى 12.900 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

فيما أظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري في حين ارتفعت منصات الغاز الطبيعي.

أما أسعار الذهب فقد تراجعت بأكثر من 6 دولارات عند التسوية مع ارتفاع العملة والأسهم الأمريكية وسط التفاؤل التجاري وبعد بيانات اقتصادية.

مباشر (اقتصاد)

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