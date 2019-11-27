محدث.. سهم "مانشستر يونايتد" يقفز 11% مسجلاً أعلى مستوى بـ6أشهر

مباشر: ارتفع سهم "مانشستر يونايتد" بأكثر من 11 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل أعلى مستوى في 6 أشهر، بعد بيع حصة من النادي المنافس "مانشستر سيتي".

واستحوذت شركة "سيلفر ليك" على حصة 10 بالمائة في "مانشستر سيتي" بطل الدوري الإنجليزي للموسم الماضي بقيمة 500 مليون دولار تقريباً مما سلط الضوء على أن قيمة النادي عند حوالي 4.8 مليار دولار.

وعند تطبيق نفس النموذج على "مانشستر يونايتد" فإن تقييم الفائز في الدوري الإنجليزي 13 مرة قد يصل إلى حوالي 5.3 مليار دولار باستبعاد الديون، وفقًا ل"جون تينكر" المحلل في شركة "جابيلي"، بحسب وكالة "بلومبرج".

وعند الإغلاق، ارتفع سهم "مانشستر يونايتد" في بورصة نيويورك بنحو 11.2 بالمائة ليصل إلى 18.62 دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار الماضي.

ودفعت المكاسب القوية القيمة السوقية لـ"مانشستر يونايند" للارتفاع إلى 3.064 مليار دولار.