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محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية في الختام

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محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية في الختام محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية في الختام

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية ومع التفاؤل التجاري.

وكشفت بيانات رسمية عن رفع تقديرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث إلى 2.1 بالمائة من 1.9 بالمائة في القراءة الأولية.

فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، بينما صعدت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال الشهر المنصرم.

في حين واصل الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة تراجعه للشهر الثامن على التوالي خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي تقرير "البيج بوك" الصادر اليوم، ذكر الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة معتدلة، مشيراً إلى أن التوقعات الاقتصادية إيجابية بشكل عام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد صرح بالأمس بأن واشنطن تقترب من عقد صفقة تجارية أولية مع الصين، وذلك تزامناً مع تصريحات صينية بشأن حل نقاط الخلاف في المفاوضات التجارية.

وأغلقت مؤشرات  "وول ستريت" جلسة اليوم عند أعلى مستوى في تاريخها، حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 28164 نقطة.

بينما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4 بالمائة إلى 3153.6 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7 مسجلاً 8705.1 نقطة.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.400.

مباشر (اقتصاد)

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