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اتفاقيات ومبادرات واستثمارات بالمليارات بحصاد اجتماع مجلس التنسيق السعودي ــالإماراتي

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أبوظبي - مباشر: شهد إمارة أوظبي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي، برئاسة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وبدأ ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والسياسية، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي إلى دولة الإمارات تبادل عدد من مذكرات التفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية بين البلدين. 

وكان حصاد الاجتماع الثاني للمجلس كالتالي:

     

                                    ولي العهد السعودي يدعو الإمارات لحضور قمة العشرين بالرياض

الأمير محمد بن سلمان

                                     محمد بن زايد: استثماراتنا الخارجية مع السعودية تتعدى 250مليار دولار

محمد بن زايد في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي

                            7مبادرات "سعودية – إماراتية".. أبرزهم "التأشيرة السياحية.. والعملة الرقمية المشتركة"

جانب من لقاء الشيخ محمد بن زايد بالأمير محمد بن سلمان

                                     مبادرة "سعودية – إماراتية" لبناء مصفاة تكرير للنفط بـ70مليار دولار

جانب من اجتماع المجلس السعودي الإماراتي

                                     ولي العهد السعودي: نستهدف تحقيق نموذج تعاون استثنائي مع الإمارات

الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد

                            محدث.. مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يشهد تبادل 4 مذكرات تفاهم

أثناء توقيع مذكرات التفاهم

                                  بالصور.. بدء الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي

صورة من الاجتماع

               إنفوجرافيك..مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي يناقش 7 مبادرات استراتيجية

الاجتماعي الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي        

                     محمد بن زايد يعلق على وصول ولي عهد السعودية للإمارات

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي- والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

                       ولي العهد السعودي يصل الإمارات في زيارة رسمية (فيديو)

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله للإمارات في زيارة رسمية

وكانت آخر زيارة للأمير محمد بن سلمان لدولة الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الأول من العام الماضي، حيث تعد الزيارة التي ستبدأ اليوم "الثانية" خلال ما يقرب من عام.

والتقى ولي العهد خلال زيارته الماضية للإمارات ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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