اتفاقيات ومبادرات واستثمارات بالمليارات بحصاد اجتماع مجلس التنسيق السعودي ــالإماراتي

أبوظبي - مباشر: شهد إمارة أوظبي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي، برئاسة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وبدأ ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والسياسية، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي إلى دولة الإمارات تبادل عدد من مذكرات التفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية بين البلدين.

وكان حصاد الاجتماع الثاني للمجلس كالتالي:

ولي العهد السعودي يدعو الإمارات لحضور قمة العشرين بالرياض

محمد بن زايد: استثماراتنا الخارجية مع السعودية تتعدى 250مليار دولار

7مبادرات "سعودية – إماراتية".. أبرزهم "التأشيرة السياحية.. والعملة الرقمية المشتركة"

مبادرة "سعودية – إماراتية" لبناء مصفاة تكرير للنفط بـ70مليار دولار

ولي العهد السعودي: نستهدف تحقيق نموذج تعاون استثنائي مع الإمارات

محدث.. مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يشهد تبادل 4 مذكرات تفاهم

بالصور.. بدء الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي

إنفوجرافيك..مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي يناقش 7 مبادرات استراتيجية

محمد بن زايد يعلق على وصول ولي عهد السعودية للإمارات

ولي العهد السعودي يصل الإمارات في زيارة رسمية (فيديو)

وكانت آخر زيارة للأمير محمد بن سلمان لدولة الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الأول من العام الماضي، حيث تعد الزيارة التي ستبدأ اليوم "الثانية" خلال ما يقرب من عام.

والتقى ولي العهد خلال زيارته الماضية للإمارات ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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