هبوط عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة

مباشر: تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، في حين ارتفعت منصات الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز"، اليوم الأربعاء، تراجع منصات التنقيب عن النفط الأمريكي بمقدار 3 منصات خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم لتسجل 668 منصة.

في حين ارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار منصتين لتصل إلى 131 منصة.

وبحلول الساعة 8:35 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 64.11 دولار للبرميل.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" يناير/كانون الثاني بنحو 0.5 بالمائة عند 58.11 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 1.1 بالمائة إلى 2.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.