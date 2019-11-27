إيرادات "شاومي" ترتفع بأقل وتيرة على الإطلاق خلال الربع الثالث

مباشر: ارتفعت إيرادات شركة "شاومي" بأقل وتيرة فصلية في تاريخها خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما صعدت الأرباح بأكثر من 20 بالمائة.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الصينية العاملة في قطاع التكنولوجيا، اليوم الأربعاء، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 2.51 مليار يوان في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي.، مقارنة مع 2.48 مليار يوان خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وباستثناء البنود والمواد غير المتكررة، ارتفعت أرباح "شاومي" الصينية بنحو 20.3 بالمائة إلى 3.47 مليار يوان.

وعلى صعيد الإيرادات فارتفعت بنحو 5.5 بالمائة مستوى 53.66 مليار يوان وفقاً للتوقعات في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل مستوى 50.84 مليار يوان في فترة المقارنة، لتسجل أبطأ وتيرة نمو فصلية على الإطلاق.

وأضافت "شاومي" أن الإيرادات من الهواتف الذكية تراجعت بنحو 8 بالمائة إلى 32.3 مليار يوان في الربع الثالث من 2019،

وأوضحت الشركة الصينية أنها باعت 32.1 مليون هاتف خلال الربع الثالث من العام الجاري.