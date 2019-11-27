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مبادرة سعودية - إماراتية لبناء مصفاة تكرير للنفط بـ70مليار دولار

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مبادرة سعودية - إماراتية لبناء مصفاة تكرير للنفط بـ70مليار دولار مبادرة سعودية - إماراتية لبناء مصفاة تكرير للنفط بـ70مليار دولار

أبوظبي – مباشر: استعرض الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق "السعودي ــ الإماراتي"، 7 مبادرات استراتيجية، من بينها بناء مصفاة جديدة لتكرير النفط الخام مع مجمع حديث للبتروكيماويات بتكلفة تقديرية مبدئية تبلغ 70 مليار دولارفي غرب الهند.

جاء ذلك خلال ترؤس ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للاجتماع الذي استضافته العاصمة أبوظبي، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وألمحت الوكالة، إلى أن المشروع يتضمن بناء مصفاة جديدة لتكرير النفط الخام بطاقة استيعابية تبلغ 1.2 مليون برميل نفط في اليوم متكاملة، مع مجمع حديث للبتروكيماويات بتكلفة تقديرية مبدئية تبلغ 70 مليار دولار في ولاية ماهاراشترا في غرب الهند، لتعمل على تأمين توريد ما لا يقل عن 600 ألف برميل يوميًا من النفط الخام السعودي و الإماراتي للسوق الهندي مع نسبة مرتفعة من التحويل للكيميائيات.

وتستهدف المبادرة، تأمين منافذ مخصصة لمبيعات النفط الخام والإماراتية في السوق الهندي للتكرير والبتروكيميائيات، ومن خلال المشاركة في مشروع تطوير المصفاة و مجمع البتروكيماويات لإنتاج وقود النقل الموافق لأحدث المواصفات الفنية العالمية / البنزين ، وقود الطائرات، والديزل.

كما تتضمن المبادرة، إنتاج مجموعة من المنتجات الكيميائية التي تستهدف بشكل رئيسي السوق المحلية الهندية المتوقع نموها بشكل مطرد في العقود المقبلة، مع إمكانية تصدير فائض المنتجات للأسواق العالمية.

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