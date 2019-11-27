كيف يمكنك حذف تطبيقات أندرويد غير المستخدمة لحماية جهازك؟

يساعدك حذف التطبيقات غير المستخدمة من هاتفك الذكي وتعطيل أذونات التطبيقات غير الضرورية في الحفاظ على أمان بياناتك الشخصية، وأبرز مثال على ذلك: إعلان كل من فيسبوك وتويتر عن اختراق البيانات الشخصية لمئات المستخدمين بعد استخدام حساباتهم لتسجيل الدخول إلى بعض تطبيقات أندرويد التي نُزلت من متجر جوجل بلاي.

وقد كشفت منصة تويتر عن تفاصيل الهجوم في منشور بمدونتها يوم الاثنين الماضي موضحة أن عددًا من تطبيقات الطرف الثالث التي تحتوي على برامج ضارة تمكنت من استغلال الثغرات الأمنية في أجهزة أندرويد للوصول إلى معلومات معينة في حسابات المستخدمين على تويتر، وفيسبوك.

وأكد تويتر للمستخدمين أن هذه لم تكن محاولة للسيطرة على حساب أي شخص، ولكن التطبيقات لا تزال قادرة على الوصول إلى المعلومات الشخصية مثل: الأسماء، والجنس، وكذلك أسماء الحسابات، والبريد الإلكتروني.

وكما تم إبلاغ كل من جوجل وآبل عن هذه التطبيقات الاحتيالية، ولكن لا يوجد حتى الآن أي مؤشر يدل على تأثر أي من مستخدمي (آي أو إس) iOS، وسيتم إعلام مستخدمي أندرويد الذين ربما يكونون قد تعرضوا لخرق بياناتهم قريبًا، لذلك تابع بريدك الإلكتروني إذا كنت قلقًا.

حتى لو اتضح أنك لم تتعرض للضرر من هذا الاختراق، فمن الجيد مراجعة التطبيقات المثبتة على أجهزتك، وحذف أي تطبيق غير مستخدم منها للتأمين والحماية من مثل هذه الهجمات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings على جهازك.

اضغط على خيار (إدارة التطبيق) App Management.

مرِّر للأسفل خلال نافذة تطبيقات جهازك وقم بحذف أي تطبيق لم تستخدمه منذ فترة طويلة. وذلك من خلال الضغط على التطبيق، ثم الضغط على خيار (إلغاء التثبيت) Uninstall.

ضع في اعتبارك الأذونات التي تمنحها للتطبيقات:

يجب أن تضع في اعتبارك الأذونات التي تمنحها لأي تطبيق على جهازك، حيث إن جميع الخبراء تقريبًا يؤكدون أن التطبيقات تستخدم هذه الأذونات لاستغلال بيانات المستخدمين بطريقة شرعية، فعلى سبيل المثال: إذا منحت إذنًا للتطبيق بالوصول إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، أو بيانات الموقع، أو الصور أو أي شيء آخر، فيجب عليك أن تفترض أنه قد يستخدم هذه البيانات بطريقة أو بأخرى.

لذلك ينبغي فحص كافة الأذونات دائمًا أثناء تثبيت التطبيقات وإبطال أكبر عدد ممكن منها في إعدادات الجهاز، ويجب أيضًا أن تسأل نفسك ما إذا كان من المنطقي أن يطلب تطبيق ما بعض الأذونات، بحيث إذا طلب أحد التطبيقات الوصول إلى بيانات غير ملائمة لوظائفه، فهذا تحذير واضح لك.

من المهم أيضًا مراقبة كيفية عمل الهاتف بعد تنزيل تطبيق ما، حيث إن التغييرات الجذرية في عمر بطارية الجهاز مثلًا تعد علامة تحذيرية، فغالبًا ما تعمل التطبيقات الضارة باستمرار في الخلفية لتحميل بيانات المستخدم بشكل متكرر مثل جهات الاتصال، الأمر الذي يستنزف بطارية الجهاز.

كن ذكيًا فيما تقوم بتنزيله وتثبيته على أجهزتك، لا تقم بتثبيت تطبيقات من متاجر خارجية، وقم دائمًا بتنزيلها من مصادر معتمدة مثل: متجر (جوجل بلاي) Google Play أو متجر أمازون Amazon Store، أو متجر سامسونج، وغيرها من شركات تصنيع الهواتف التي لديها متاجر تطبيقات خاصة بها.

قم أيضًا بفحص كل تطبيق تقوم بتثبيته من خلال قراءة المراجعات، والتحقق من الأذونات قبل التثبيت، وفحص المنتديات أو صفحات الدعم بحثًا عن أي تقارير تفيد بالتعرض لخروقات قبل ذلك، لأنه حتى التطبيقات الموجودة في مصادر رسمية يمكن أن تتضمن تعليمات برمجية ضارة مثل أحدث مجموعة من التطبيقات التي سرقت معلومات المستخدم من تويتر وفيسبوك.