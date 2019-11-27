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آبل تغير خرائطها إرضاءً لروسيا

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امتثلت شركة آبل للمطالب الروسية لإظهار شبه جزيرة القرم كجزء من الأراضي الروسية في تطبيقات الخرائط التابع لها، في خطوة استنكرها كثيرون على الشركة الأمريكية.

وضمّت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وذلك في خطوة أدانها معظم المجتمع العالمي. والآن تُعرض المنطقة بصفتها جزءًا من الأراضي الروسية على خرائط آبل وتطبيق الطقس، وذلك حين عرضها من داخل روسيا. ومع ذلك، لا تعرض خرائط آبل شبه جزيرة القرم بصفتها جزءًا من أي بلد حين عرضها خارج روسيا.

وقال مجلس الدوما – مجلس النواب بالبرلمان الروسي – في بيان: “القرم وسيفاستوبول يظهران الآن على أجهزة آبل بصفتهما أراضٍ روسية”. هذا؛ وتعامل روسيا مدينة سيفاستوبول الساحلية كمنطقة منفصلة.

وكانت شركة آبل تجري محادثات مع روسيا منذ عدة أشهر بشأن ما وصفه مجلس الدوما بأنه أمر “غير دقيق” في طريقة تسمية شبه جزيرة القرم. وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد اقترحت في البداية أنها يمكن أن تظهر شبه جزيرة القرم كأرض غير محددة، أي أنها لا تتبع أيًّا من روسيا أو أوكرانيا.

ولكن (فاسيلي بيسكاريوف) – رئيس لجنة الدوما الأمنية ومكافحة الفساد – قال: إن آبل قد امتثلت للدستور الروسي. وأضاف أن روسيا منفتحة على “الحوار والتعاون البناء مع الشركات الأجنبية”.

تجدر الإشارة إلى أن شركة جوجل – صاحبة أكثر خدمات الخرائط استخدامًا في جميع أنحاء العالم – لا تعرض شبه جزيرة القرم بصفتها تابعة لروسيا أو أوكرانيا على خرائطها. ومع ذلك، فإنه يستخدم الهجاء الروسي لأسماء أماكن القرم على خرائطها في روسيا، بدلًا من الهجاء الأوكراني.

داخل روسيا

خارج روسيا

البوابة العربية للأخبار التقنية

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