ولي العهد السعودي يدعو الإمارات لحضور قمة العشرين بالرياض

الرياض – مباشر: دعا الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودي، وزير الدفاع، الإمارات العربية المتحدة كضيف في قمة مجموعة العشرين العام المقبل بالسعودية، على هامش زيارة رسمية لأبوظبي.

وأوضح المكتب الإعلامي للسفارة السعودية، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال ترؤس ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي الذي استضافته العاصمة أبوظبي.

وأضاف ولي العهد السعودي: "إن عام 2020، هو عام الإنجاز للدولتين، فنحن على أعتاب احتضان فعالية دولية كبرى وصلنا لها بعد تخطيط وعمل وجهد متواصل، فرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في 2020، واحتضان دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض إكسبو2020، هما خير دليل على ما يحظى به كلا البلدين من مكانة وأهمية مرموقة بين دول العالم".

وتابع الأمير محمد بن سلمان: "أنني استغل هذه الفرصة لكي أعلن أن المملكة العربية السعودية قد قامت بدعوة الإمارات الشقيقة كضيف في قمة مجموعة العشرين العام المقبل بالمملكة العربية السعودية".

وكانت قد تسلمت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين الاقتصادية لعام 2020 من اليابان، وتتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة.

وتعد اجتماعات مجموعة العشرين، أهم منتدى اقتصادي دولي، يختص ببحث أبرز القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي.

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