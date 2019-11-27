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محدث.. أسعار النفط تهبط عند التسوية بعد بيانات المخزونات الأمريكية

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محدث.. أسعار النفط تهبط عند التسوية بعد بيانات المخزونات الأمريكية محدث.. أسعار النفط تهبط عند التسوية بعد بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: تراجعت النفط لأول مرة في 3 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة مفاجئة بنحو 1.6 مليون برميل لمخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفعت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.

كما صعد إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى مستوى قياسي جديد بلغ 12.900 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 100 ألف برميل يومياً عن الأسبوع السابق له.

وفشلت إشارات اقتراب المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في منع الخسائر في أسعار الخام.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 0.5 بالمائة إلى 58.11 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 0.7 بالمائة إلى 57.99 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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