الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة معتدلة مع توقعات إيجابية

مباشر: قال الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة معتدلة، مشيراً إلى أن التوقعات الاقتصادية ظلت إيجابية.

وأضاف الفيدرالي عبر تقرير "البيج بوك" الصادر اليوم الأربعاء عن الفترة من أكتوبر/تشرين الأول حتى منتصف " نوفمبر/تشرين الثاني، أن المزيد من المناطق أبلغت عن توسعاً في قطاع التصنيع مقارنة بالفترة السابقة رغم أن المعظم لا يزال يعاني من التدهور في هذا القطاع.

وأوضح الفيدرالي أن التوقعات الاقتصادية ظلت إيجابية بشكل عام، مع توقعات باستمرار وتيرة النمو الحالية في العام المقبل.

فيما ذكر البنك المركزي أن التوظيف استمر في الارتفاع بشكل طفيف حتى مع استمرار ضيق سوق العمل في الولايات المتحدة.

ولاحظت العديد من المناطق تحقيق نمواً كبيراً في الوظائف في الخدمات المهنية والتقنية وكذلك الرعاية الصحية، وفقاً للفيدرالي.

وأضاف المركزي الأمريكي أن الأجور استمرت في النمو بوتيرة معتدلة في معظم المناطق.

فيما أشارت غالبية المناطق إلى ارتفاع الأسعار بوتيرة متواضعة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فيما أبلغ البعض عن ارتفاع التكاليف بسبب الرسوم الجمركية.