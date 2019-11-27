محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع ارتفاع الأسهم والعملة الأمريكية

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث فقد جاذبيته كملاذ آمن مع ارتفاع الدولار والأسهم الأمريكية.

وتعرض المعدن للضغط مع ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة مع التفاؤل التجاري وبعد بيانات اقتصادية.

وساهم اقتراب الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت مع الصين في تعزيز الطلب على الأصول ذات المخاطر المرتفعة ما أدى لابتعاد المستثمرين عن الملاذات الآمنة كالذهب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس إن واشنطن وبكين يقتربان من اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، بعد محادثات هاتفية بين الجانبين.

فيما كشفت بيانات رسمية عن نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 2.1 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع 1.9 بالمائة في القراءة الأولية.

فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من التوقعات، في حين ارتفع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة للشهر الثامن على التوالي.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 6.60 دولار ليهبط إلى 1460.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 7:30 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 1454.34 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 98.370.