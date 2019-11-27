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ارتفاع تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة مع صعود عوائد السندات

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ارتفاع تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة مع صعود عوائد السندات ارتفاع تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة مع صعود عوائد السندات

مباشر: صعدت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة بوتيرة طفيفة خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع عوائد السندات.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الأربعاء، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً ارتفع إلى 3.68 بالمائة خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم مقارنة مع 3.66 بالمائة المسجلة في الأسبوع السابق له.

وسجل متوسط العائد على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً مستوى 4.81 بالمائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين استقر متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً إلى 3.15 بالمائة في الأسبوع الجاري.

وقال "سام خاطر" كبير الاقتصاديين في "فريدي ماك": "بعد الانخفاض في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، اتجهت معدلات الرهن العقاري بوتيرة متواضعة إلى الارتفاع بسبب تحسن التوقعات الاقتصادية".

وتتبع معدلات الرهن العقاري عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات والذي ارتفع في مجمل الأسبوع الجاري مع عودة التفاؤل التجاري.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتس، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات غلى مستوى 1.76 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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