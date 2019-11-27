إنفوجرافيك..مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي يناقش 7 مبادرات استراتيجية

أبوظبي - مباشر: استعرض الاجتماعي الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي 7 مبادرات استراتيجية بين الجانبين، فضلاً عن توقيع 4 مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأربعاء، إنفوجرافاً بشأن المبادرات السبع التي استعرضها المجلس.

وبدأ ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والسياسية، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت آخر زيارة للأمير محمد بن سلمان لدولة الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الأول من العام الماضي، حيث تعد الزيارة التي ستبدأ اليوم "الثانية" خلال ما يقرب من عام.

والتقى ولي العهد خلال زيارته الماضية للإمارات ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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