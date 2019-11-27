ولي العهد السعودي: نستهدف تحقيق نموذج تعاون استثنائي مع الإمارات

أبوظبي - مباشر: قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد السعودية، وزير الدفاع، إن عمق العلاقات بين المملكة والإمارات، انعكس بشكل واضح من خلال انسجام رؤية مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي مع الاستراتيجيات الوطنية للبلدين.

جاء ذلك خلال ترؤس ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي الذي استضافته العاصمة أبوظبي، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن عام 2020 هو عام الانجازات الدولية، قائلا: "نحن على أعتاب احتضان فعاليات دولية كبيرة وصلنا لها بعد تخطيط وعمل وجهد متواصل.. فرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين خلال عام 2020 واحتضان دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض إكسبو 2020 هما خير دليل على ما تحظيان به من مكانة دولية مرموقة".

وتابع ولي العهد السعودي: "إنه في هذا المجلس نستهدف تحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك يبنى على مكامن القوة للبلدين وروح العزيمة والريادة التي يحظى بها شعباهما".

واستعرض الاجتماع أعمال المجلس وسير العمل واقتراح مجالات تعاون جديدة لاعتماد مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تصبّ في تحقيق أمن الشعبين الشقيقين ورخائهما بجانب عرض المبادرات والإنجازات التي تحققت على مستوى القطاعات ذات الأولوية.

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