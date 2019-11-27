"جي.بي.مورجان": رؤساء الشركات قلقون بشأن 2020

مباشر: قال محلل في بنك "جي.بي.مورجان" إن الرؤساء التنفيذيين للشركات قلقون بشأن العام المقبل على الرغم من المكاسب القياسية التي تحققها "وول ستريت" في الوقت الحالي.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في جلسة اليوم لأعلى مستوى على الإطلاق حيث يتجه مؤشرا "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" لتحقيق المستوى القياسي الحادي عشر خلال الشهر الجاري فقط.

وأضاف "جون ريتشيرت" رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك الأمريكي عبر مذكرة للعملاء، اليوم الأربعاء: "يشعر الرؤساء التنفيذيون بالقلق بشأن الأرباح وسط تزايد عدم اليقين وتباطؤ النمو في جميع أنحاء العالم، والنزاع التجاري، والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة"، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وأشار "ريتشيرت" إلى أن الرؤساء التنفيذين الذي تحدث إليهم يرغبون في الحد من الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 ويراقبون كيف سيؤثر الركود المحتمل على أعمالهم.

وتضغط حالات عدن اليقين على قادة الشركات حول عام 2020 حيث أنه في حين أن ثقة الرؤساء التنفيذيين عند أدنى مستوياتها في عقد من الزمن، فإن المستهلكين متفائلون نسبيًا بفضل مكاسب الأجور ومستويات البطالة التي هى بالقرب من أدنى مستوياتها في 50 عامًا، وفقاً لبيانات مجلس المؤتمرات الأمريك