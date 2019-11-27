إنتاج النفط الأمريكي يقترب من حاجز 13 مليون برميل يومياً

من: سالي إسماعيل

مباشر: صعد إنتاج الولايات المتحدة من النفط لمستوى قياسي جديد قرب مستوى 13 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي ارتفع بنحو 100 ألف برميل يومياً ليصل إلى 12.900 مليون برميل يومياً.

ويقف بذلك إنتاج النفط في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد عالمياً عند أعلى مستوى في تاريخه على صعيد المستويات الأسبوعية، وذلك بعدما استقر عند 12.800 مليون برميل يومياً لمدة أسبوعين متتاليين.

وبحسب التقرير الأسبوعي، فإن صادرات الولايات المتحدة النفطية شهدت زيادة 453 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنقضي لتسجل 3.480 مليون برميل يومياً.

كما أن واردات النفط الأمريكي صعدت إلى مستوى 6.190 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي، وهو مستوى أعلى بنحو 217 ألف برميل يومياً من الأسبوع السابق له.

وتسببت الزيادة في الصادرات النفطية بوتيرة أكبر من ارتفاع الواردات، في تراجع صافي الواردات الأمريكية من الخام بنحو 236 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتسجل 2.710 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد المخزونات النفطية في الولايات المتحدة، فارتفعت بمقدار 1.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع 0.5 مليون برميل.

وبحلول الساعة 3:51 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 0.4 بالمائة إلى 64.01 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 58.06 دولار للبرميل.