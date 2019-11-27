سهم "مانشستر يونايتد" يقفز 13% متجهاً لأكبر صعود يومي بتاريخه

مباشر: ارتفع سهم "مانشستر يونايتد" بنحو 13 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليتجه لأكبر صعود يومي على الإطلاق، بعد بيع حصة من النادي المنافس "مانشستر سيتي".

واستحوذت شركة "سيلفر ليك" على حصة 10 بالمائة في "مانشستر سيتي" بطل الدوري الإنجليزي للموسم الماضي بقيمة 500 مليون دولار تقريباً مما سلط الضوء على أن قيمة النادي عند حوالي 4.8 مليار دولار.

وعند تطبيق نفس النموذج على "مانشستر يونايتد" فإن تقييم الفائز في الدوري الإنجليزي 13 مرة قد يصل إلى حوالي 5.3 مليار دولار باستبعاد الديون، وفقًا ل"جون تينكر" المحلل في شركة "جابيلي"، بحسب وكالة "بلومبرج".

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرنتش، ارتفع سهم "مانشستر يونايتد" في بورصة نيويورك بنحو 10.5 بالمائة ليصل إلى 18.51 دولار، بعد أن ارتفع بنسبة 13 بالمائة خلال التعاملات ليكون في طريقه لتحقيق أكبر صعود يومي منذ الاكتتاب العام في 2012.

ودفعت المكاسب القوية القيمة السوقية لـ"مانشستر يونايند" للارتفاع إلى 3.053 مليار دولار.