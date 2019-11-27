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محطات الوقود بلبنان تعلن عن إضراب مفتوح بداية من غداً

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محطات الوقود بلبنان تعلن عن إضراب مفتوح بداية من غداً محطات الوقود بلبنان تعلن عن إضراب مفتوح بداية من غداً

مباشر: أعلنت محطات الوقود في لبنان عن تنفيذ إضراب مفتوح على جميع أراضي البلاد بداية من غداً الخميس.

وقالت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، اليوم الأربعاء، أنها ستنفذ إضراب مفتوح ابتداء من صباح غد الخميس على كامل الأراضي اللبنانية، بالنظر إلى حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع نتيجة وجود دولارين في السوق اللبنانية، وفقاً الوكالة الوطنية للإعلام.

كما نوهت النقابة، إلى عدم التزام طرفي الاتفاق (مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية) بالاتفاق، مضيفة "فكان أصحاب محطات المحروقات من أولى الضحايا".

وأشارت النقابة، إلى أنها تريثت كثيرا قبل الإعلان عن هذه الخطوة الكبرى.

وأوضحت: "انتظرنا تحديد موعد لها مع رئيس الجمهورية لم يأت بعد، بهدف شرح معاناتهم كما لم ينفذ أي من الوعود التي قطعها رئيس ولم تتخذ وزارتا الطاقة والاقتصاد والمؤسسات المعنية أي إجراء يحمي مصالحنا".

وأعلنت النقابة، اعتذارها سلفا من المواطنين لما سيلحق بهم من أضرار، لا تقاس مهما عظمت، بما لحق بنا من ظلم لم يعد محتملا.

وكان ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، قد قال في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إن 60 بالمائة من محطات لبنان نفدت لديها المحروقات وأقفلت، وأن 40 بالمائة مستمرة في البيع.

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